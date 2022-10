Prozess in Augsburg

vor 17 Min.

Freistaat zahlt nach geplatztem Ministeriums-Deal 250.000 Euro an Firma

Plus Ein Unternehmen, das am Hauptbahnhof in Augsburg den Bürokomplex Aurum bauen will, verklagte den Freistaat auf Millionen. Nun haben sich die Parteien geeinigt.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Der Freistaat Bayern wird einem Projektentwickler, der direkt am Hauptbahnhof in Augsburg einen Bürokomplex errichten will, 250.000 Euro zahlen. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreites der Parteien, die sich unmittelbar vor dem Termin einer Zivilverhandlung am Landgericht in dieser Woche einigten. Hintergrund der Klage der Firma auf fast neun Millionen Euro war die geplante Ansiedlung einer Behörde in Augsburg gewesen, in der auch die sogenannte Maskenaffäre rund um den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter eine gewisse Rolle spielte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen