Prozess in Augsburg

06:00 Uhr

Mann bestiehlt Seniorin und verkauft ihre Goldbarren

Plus Ein Untermieter entwendet in Augsburg Goldbarren und verkauft sie für rund 55.000 Euro. Im Prozess gesteht er alles. Die Geschädigte hat ihm die Tat offenbar vergeben.

Von Hermann Schmid

Juristisch gesehen wurde die Straftat zügig aufgearbeitet. Für einen Diebstahl von drei Goldbarren und drei Fälle von Betrug verteilte Amtsrichterin Susanne Scheiwiller einen 57-jährigen Frührentner in Augsburg zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Der Mann wohnte seit Herbst 2021 als Untermieter bei der Geschädigten in Lechhausen. Die hatte Goldbarren, die sie 25 Jahre lang bei einer Bank deponiert hatte, beim Wechsel der Bank nun plötzlich im Haus und kam auf die Idee, sie dort sicher zu deponieren. Auf ihre Bitte schuf der Angeklagte Ende 2021 unter der Kellertreppe dafür ein Versteck. Dort lagen die Goldbarren auch etwa drei Jahre.

Im September letzten Jahres nahm der Untermieter die Goldbarren allerdings unbemerkt an sich und machte sie innerhalb von zwei Wochen mit drei Verkäufen an ein Goldhandelsunternehmen zu Bargeld. Die Verkäufe wertet die Justiz als Betrugsfälle, da der Mann sich als Eigentümer der Goldbarren ausgab. Die 55.771 Euro, die er insgesamt dafür erhielt, nutzte er für eine Vielzahl größerer und kleinerer Einkäufe. Dann tauchte er unter, wurde aber bereits Anfang November gefasst und war seitdem in Untersuchungshaft. Dem Gericht wurde er mit Fußfesseln vorgeführt.

