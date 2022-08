Prozess in Augsburg

vor 24 Min.

Überfall in Bergheim: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordversuchs

Nach dem Überfall auf ein Rentnerpaar in Bergheim im vergangenen Jahr richtete die Polizei eine eigene Soko ein. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Männer erhoben.

Plus Im Dezember wurde ein älteres Ehepaar in Augsburg brutal überfallen. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Anklage birgt bislang unbekannte Details.

Von Jan Kandzora

Am 19. Dezember vergangenen Jahres verschafften sich zwei Männer Zutritt zu einem Wohnhaus in Augsburg-Bergheim, sie kamen vermutlich über ein Kellerfenster in das Gebäude. Es war nicht der naheliegendste Ort für einen Einbruch: Zwar handelt es sich um ein geräumiges Einfamilienhaus, doch die Immobilie ist eher unscheinbar; im beschaulichen Stadtteil gibt es auffälligere, teurere Anwesen. Nun, gut ein Dreivierteljahr nach der Tat, sind sich die Ermittler sicher, das Motiv der Täter entschlüsselt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen drei Verdächtige erhoben.

