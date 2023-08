Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Warum wollte eine Frau ein fremdes Baby aus einem Kinderwagen nehmen?

Am Amtsgericht in Augsburg dreht sich ein Prozess um die Frage, warum eine Frau einen fremden Kinderwagen an sich nehmen wollte.

Plus Eine 61 Jahre alte Frau soll versucht haben, ein fremdes Kind aus einem Kinderwagen zu nehmen. Im Prozess gegen die psychisch kranke Frau gibt es Hürden.

Erst kürzlich war ein Mann vom Gericht in Augsburg verurteilt worden, der in Mering versucht hatte, einer Frau ihr Baby aus einem Kinderwagen wegzunehmen. Jetzt musste sich eine 61-jährige Frau verantworten, der Ähnliches vorgeworfen wird. Im vergangenen November hatte die Angeklagte nachmittags in der Ulmer Straße unweit der Wertachbrücke versucht, eines von zwei Zwillingskindern aus dem Kinderwagen zu nehmen, was die Mutter gerade noch verhindern konnte. Problem: Die 61-Jährige gibt an, sich an den Vorfall überhaupt nicht erinnern zu können, sich die Angelegenheit auch nicht erklären zu können.

Sie sei an diesem November-Nachmittag mit ihren drei eigenen und zwei weiteren Kindern auf dem Gehweg an der Ulmer Straße entlanggelaufen, schilderte die 31-jährige Zeugin und Mutter dem Gericht. Die Angeklagte, die zunächst vor ihnen gelaufen war, habe sich plötzlich umgedreht und habe ihre damals knapp zweijährige Tochter aus dem Zwillings-Kinderwagen heben wollen. Das habe sie, die Mutter, nach Kräften zu verhindern versucht, so die Frau, die mit einer Hand ihr Kind und den Wagen festgehalten habe, mit der anderen versucht habe, die Fremde wegzuschieben.

