Schnee und Sturm: Hat Augsburg es mit den Sperrungen überzogen?

Scheinbar sind die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht mehr in der Lage, Situationen und Gefährdungen von sich aus einzuordnen. Wenn es kräftig schneit kann es natürlich zu Unfällen, Gefährdungen und Waldbruch kommen. Natürlich. Wenn es regnet, kann es natürlich zu Überschwemmungen, Hochwasser, schnell-fließenden Gewässern etc. kommen. Mein Verhalten muss ich logischerweise danach ausrichten. Wenn Winde, Stürme auftreten, muss ich natürlich mit fliegendem Geäst, Gegenständen, Behinderungen rechnen. Nur scheint das den wenigsten Bewohnern verständlich zu sein. Wohlstandgesellschaft? Warum sollen und müssen bei normalen Gegebenheiten Parks, Wälder, Wege, etc. gesperrt werden? Ist der Bürger nicht mehr in der Lage, sich selbst zu schützen? Mehr logisch erscheint, dass die Stadt sich 1000% absichern will und folglich erst einmal "alles" sperrt, was möglicherweise gefährlich sein könnte. Dass man überhaupt noch aus dem Hause darf, ist doch schon ein "genehmigter" Vorgang. Vieles wird heute nicht mehr mit normalem logischen Verstand bewertet, sondern es wird verboten, verboten und verboten. Leider auch viele Urteile.

