Augsburg

vor 16 Min.

Shopping in Augsburg: Mode-Geschäfte ziehen an den Rathausplatz

Plus Die Stadt findet Mieter für eigene Immobilien in bester Lage. Warum auch über eine gastronomische Nutzung diskutiert wurde, sie aber nicht zum Zug gekommen ist.

Von Michael Hörmann

Für ein kleines Geschäft in der Augsburger Innenstadt gibt es kaum einen besseren Standort. Er liegt unmittelbar am Rathausplatz, an der Ecke in Richtung Philippine-Welser-Straße. Die Räume sind im städtischen Verwaltungsgebäude untergebracht. Vermieterin ist die Stadt Augsburg. Sie hatte allerdings das Problem, dass die Geschäfte über einen doch sehr langen Zeitraum leergestanden sind. Nun meldet Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle Vollzug: "In beiden Immobilien werden Textilhandelsunternehmen unterkommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen