Auf der Sportanlage Süd in Augsburg entstehen neue Umkleiden und Duschen für Sporttreibende

Eigentlich hätte das neue Betriebs- und Umkleidegebäude an der Sportanlage Süd in Augsburg schon im Herbst des vergangenen Jahres eröffnet werden sollen, doch die Corona-Pandemie und der Kampfmittelräumdienst haben den Bauzeitenplan für dieses Bauprojekt der Stadt ein wenig verschoben. So wird es nun doch bis zum Januar 2022 dauern, bis der Neubau mit einem Gesamtvolumen von 4,8 Millionen Euro endgültig seiner Bestimmung übergeben werden kann.

Doch dann lösen sich zur Erleichterung für das Augsburger Sport- und Bäderamt einige Probleme, die das noch bestehende, alte und über die Jahrzehnte hinweg ziemlich abgenutzte Gebäude direkt neben dem DAV-Kletterzentrum an der Ilsungstraße ausgelöst hat. In den bisherigen Umkleideräumen und Duschen, die nicht nur die Sportvereine vor Ort, sondern auch Individualsportler nutzen konnten, hatte es immer wieder Legionellen-Alarm gegeben.

Wie auf dem Plakat soll das neue Umkleide- und Betriebsgebäude auf der Sportanlage Süd aussehen, wenn es fertig gestellt ist. Foto: Andrea Bogenreuther

Sportanlage Süd: Marode Rohre und veraltete Armaturen machen Neubau nötig

Die marode Verrohrung war nur schwer zu reinigen, die Anlage umwehte der zweifelhafte Charme der 70er Jahre in Form von vergilbten Fliesen und veralteten Armaturen. Nur mit großem Aufwand hätte das Gebäude saniert werden können, der Stadt erschien deshalb ein Neubau zweckmäßiger und günstiger. So wurde 2018 der Weg politisch frei gemacht.

Die Mittel wurden bereitgestellt und 2019 begannen auf dem Areal des ehemaligen Hockeyplatzes die Arbeiten für den Umkleide-Neubau sowie einem weiteren Betriebsgebäude für den städtischen Werkzeug- und Fuhrpark. Die Amateur- und Breitensportler erhalten damit einen modernen, komplett barrierefreien Komplex auf zwei Stockwerken mit Umkleiden, Sanitäranlagen, einem Presseraum im Obergeschoss und mehreren kleinen Vereins- und Technikräumen.

Umkleidegebäude auf der Sportanlage Süd: Innenausbau erfolgt in den nächsten Monaten

Der Rohbau steht mittlerweile und werde „Zug um Zug“ ausgebaut, teilte die Stadt mit. Die Handwerker sind gerade dabei, die Fenster und Türen einzusetzen. In den nächsten Wochen und Monaten erfolgt der weitere Innenausbau. Derzeit laufen die Ausschreibungen für den Wegebau und die Einfriedungen. Ebenso wurde vonseiten der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass keine weiteren Terminverschiebungen oder Veränderungen im Kostenrahmen zu erwarten sind und der Baufortschritt somit im Zeitplan liege.

So können sich die Augsburger Sportlerinnen und Sportler berechtigte Hoffnungen machen, ab dem Januar 2022 auf der Bezirkssportanlage wieder Umkleideräume und Sanitäranlagen vorzufinden, die modernsten Standards entsprechen.

