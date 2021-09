Erinnerungen eines Redakteurs: „Besuche im Rosenaustadion waren Feiertage“

Plus Unser ehemaliger Redakteur Herbert Schmoll beschreibt hier seine schönsten, aber auch betrüblichsten Momente im Augsburger Rosenaustadion – privat wie beruflich.

Es war eine mutige Entscheidung: Ende der 1940er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, beschloss der Augsburger Stadtrat den Bau eines neuen Sportstadions. Der Trümmerschutt wurde aus der Stadt hinaus an den Rosenauberg gekarrt, wo das Rosenaustadion entstand. Zur damaligen Zeit eine der größten und modernsten Sportanlagen der Bundesrepublik. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten Austragungsort vieler Großereignisse.