Augsburger Kanuten trumpfen in Markkleeberg auf

Mit Hannes Aigner, Sideris Tasiadis und Elena Apel gewinnen drei Fuggerstädter das erste Rennen der Nationalen Qualifikation. Auch eine „Zugezogene“ überzeugt

Von Andrea Bogenreuther

Einen furiosen Start in die Saison haben die Augsburger Kanuslalom-Fahrer bei der nationalen Qualifikation in Markkleeberg (bei Leipzig) hingelegt. Am ersten Renntag des Wochenendes siegten in drei olympischen Bootsklassen ausschließlich gebürtige Augsburger: im Kajak Einer überzeugte einmal mehr der amtierende Weltmeister Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) mit der schnellsten Zeit im Finale.

Im Canadier Einer war der Gesamt-Weltcupsieger von 2017, Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) erfolgreich, und im Canadier Einer der Frauen triumphierte seine erst 20-jährige Vereinskollegin Elena Apel. In der vierten Disziplin, im Kajak, der Frauen ging der Sieg mit Ricarda Funk vom RSV Bad Kreuz dann noch an eine "zugezogene Augsburgerin". Funk lebt und trainiert seit Jahren in der Fuggerstadt, wurde 2018 sogar zur Augsburger Sportlerin des Jahres gekürt.

Hannes Aigner freute sich über den perfekten Auftakt

Aufgrund dieser Erfolge war die Stimmung im Lager der Kanuten aus Schwaben natürlich entsprechend groß. "Es war ein guter Einstieg für mich. Eine solide Leistung. Erster nach dem ersten Lauf, Erster nach dem zweiten Lauf", freute sich Hannes Aigner über den perfekten Auftakt.

Auch Routinier Sideris Tasiadis schlug wieder zu und gewann trotz starker Konkurrenz die C1-Wertung der Männer. Bild: Uta Büttner

Denn die teils recht schwierigen Wettkampfbedingungen in Markkleeberg, wo der Wind den Zeitplan am ersten Renntag komplett über den Haufen warf und für große Verzögerungen gesorgt hatte, machten den Sportlern zu schaffen. Doch trotz aller Befürchtungen kamen die Augsburger in Sachsen gut mit der Strecke zurecht. So auch Sideris Tasiadis, der nach dem ersten Lauf noch auf Platz zwei lag, im Finale dann aber seinem stärksten deutschen Konkurrenten Franz Anton mehr als eine Sekunde abnahm. "Ich war ein bisschen nervös, der Wettkampf hat in der Mitte ja recht chaotisch angefangen, aber darauf musste sich ja jeder einstellen", sagte der Schwaben-Kanute, der seit Jahren festes Mitglied der Nationalmanschaft ist und mit seinem Sieg im ersten Rennen erneut die Weichen dafür gestellt hat.

Elena Apel gewann in Markkleeberg im Canadier Einer der Frauen. Bild: Uta Büttner

Die große Überraschung in den Frauendisziplinen war einmal mehr die junge Schwaben-Kanutin Elena Apel, die im Canadier Einer die große Konkurrentin Andrea Herzog auf Platz zwei verwies und selbst ganz oben auf dem Treppchen stand. "Im Kajak hatte ich ja nicht so gut angefangen, aber jetzt ist es einfach nur geil", war die 20-Jährige, die in zwei Bootsklassen startet und noch für die U23 startberechtigt ist, überwältigt von ihrer nahezu perfekten Fahrt im Kanupark Markkleberg. Apel befindet sich im Canadier Einer in konstant aufsteigender Form. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kanutin den Sprung in die Leistungsklasse und ins Nationalteam geschafft.

Am Sonntag steht in Markkleeberg der zweite Renntag, am 4. und 5. Mai werden die alles entscheidenden Rennen drei und vier dann am Augsburger Eiskanal ausgetragen.

Nationale Qualifikation Leistungsklasse (1. von 4 Rennen)

C1-Männer 1. Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg), 2. Franz Anton (LKC Leipzig), 3. Timo Trummer ...6. Florian Breuer (Augsburger Kajak Verein)

C1-Frauen 1. Elena Apel (Kanu Schwaben Augsburg), 2. Andrea Herzog (SG Kanu Meißen), 3. Lena Stöcklin (LKC Leipzig)

K1-Männer 1. Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein), 2. Tim Maxeiner (WKV Wiesbaden), 3. Samuel Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) ... 6. Thomas Strauß (Augsburger Kajak Verein), 8. Leo Bolg (Kanu Schwaben Augsburg)

K1-Frauen 1. Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), 2. Jasmin Schornberg (KR Hamm), 3. Andrea Herzog (SG Kanu Meißen)

