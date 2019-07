vor 16 Min.

Beste Spieler der Stadt

In einem großen Turnier werden Augsburgs Meister ermittelt

Zu einem gemeinsam organisierten Turnier laden am Samstag die beiden Traditionsvereine TSG Augsburg und TV Augsburg ein. Gesucht werden die besten Badmintonspieler der Stadt Augsburg. Neben der Jugend, unterteilt in Altersklassen, greifen die Erwachsenen zum Schläger. Gekürt werden die besten Spieler im Einzel und Doppel.

In der Freizeitklasse der Erwachsenen treten nur Spieler an, die nicht im Ligabetrieb der vergangenen Saison teilgenommen haben. Neu in diesem Jahr ist, dass alle Teilnehmer – egal ob sechs oder 66 Jahre – gemeinsam den Turniertag in der Sporthalle der TSG Augsburg verbringen werden.

Nicht nur der sportliche Wettbewerb liegt den Veranstaltern am Herzen; vielmehr soll es ein „Badmintonfest“ für Jedermann werden. Zum Abschluss wird es nach den Siegerehrungen wieder eine Playersparty geben. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich kurzfristig anmelden. (pm)

Ausschreibung und Anmeldung im Internet unter www.tsg-augsburg-badminton.de oder unter www.tva-badminton.de.

