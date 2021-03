vor 17 Min.

Innovatives Konzept für den Augsburger Stadtlauf

So sah es 2019 vor dem Augsburger Stadtlauf aus: Die Teilnehmer machten sich vom DJ angeheizt gemeinsam warm. Das wird 2021 nicht möglich sein. Wer dieses Jahr teilnehmen will, muss allein auf eine selbst gewählte Strecke gehen. Dank einer App soll ein gemeinsames Lauferlebnis trotzdem möglich sein.

Plus Katja Mayer will den Lauf-Klassiker corona-tauglich machen. Dafür hat sie ein Format aus App, individueller Streckenwahl und realen Aktionspunkten ausgetüftelt.

Von Andrea Bogenreuther

Als der Schweizer Software-Entwickler der App „viRace“ ihre Ideen als „innovativ“ lobte, wusste Katja Mayer, dass sie mit ihren Plänen auf einem guten Weg war. Denn die umtriebige Augsburgerin und ehemalige Profi-Triathletin, die seit Jahren die verschiedensten Lauf- und Breitensportveranstaltungen in Augsburg und anderen Großstädten organisiert, ist auch im Lockdown nicht untätig. Sie grübelt über Ideen, die Menschen trotz der Corona-Pandemie und den dazugehörigen Hygiene-Vorgaben in Bewegung zu bringen.

Dazu gehörte in Augsburg über 18 Jahre lang der bei Breitensportlern außerordentlich beliebte Sport-Scheck- Stadtlauf. Bis zu 5000 Teilnehmer verbuchte das Event zu seinen besten Zeiten, in den vergangenen Jahren waren bis zu 3000 Starter erlaubt. Der Andrang war groß, die Startplätze schnell ausgebucht. „Das war einfach eine tolle Strecke. Vom Start an der City-Galerie über die große, komplett gesperrte Schleifenstraße durchs Jakobsviertel und den Siebentischwald bis an den Kuhsee und zurück“, schwärmt Katja Mayer. Doch aufgrund der Übernahme von Sport Scheck durch das Einzelhandelsunternehmen Karstadt wurde von der Geschäftsführung beschlossen, neun von 18 Sport-Scheck-Läufen im Bundesgebiet zu streichen. Jener in Augsburg gehört dazu.

Innovative Ideen für Laufveranstaltungen in Coronazeiten. Ex-Triathletin Katja Mayer will den Augsburger Stadtlauf am 13. Juni virtuell per App durchführen. Bild: Michael Hochgemuth

Coronabedingt können nicht tausende Menschen an der City-Galerie loslaufen

Das wollte Katja Mayer nicht hinnehmen. „Augsburg würde eine Traditionsveranstaltung verlieren, die beliebt ist von klein bis groß. Wir finden, dazu darf es nicht kommen“, so Mayer. Sie beschloss, den Lauf künftig in Eigenregie durch ihre km-Sportagentur mit neuem Titelsponsor und bisher schon bewährten Förderern am Leben zu erhalten. In diesem Jahr coronabedingt natürlich nicht als Massen-Sportveranstaltung, bei der tausende Menschen gleichzeitig von der City Galerie aus loslaufen. Deshalb hat Mayer vor, den Lauf, der dank des neuen Titelsponsors Autohaus Reisacher GmbH künftig als „Reisacher Stadtlauf“ firmiert, in einem ganz besonderen, corona-kompatiblen Format zu präsentieren.

Verpflegungs-Stationen, Samba-Bands und Foto-Points an verschiedenen Standorten im Augsburger Stadtgebiet

Der Lauf am Sonntag, 13 Juni, soll zwar virtuell über die Lauf-App „viRace“ abgewickelt werden, den Teilnehmern durch reale Anlaufstellen in der Stadt aber dennoch eine gewisse Wettkampfatmosphäre bieten. So können sich die Läufer, die auf einer frei gewählten, individuellen Strecke unterwegs sind, nach Mayers Plänen an drei Punkten im Stadtgebiet mit Getränken versorgen – am Lech, an der Wertach und im Spickel). An drei Stellen sind Standorte für Samba-Bands geplant und an drei weiteren Stellen jeweils ein Foto-Point. „Der Sicherheit halber darf und sollte nicht in großen Gruppen mit- und gegeneinander gelaufen werden. Dennoch möchten wir beim virtuellen Stadtlauf Augsburg so viel Wettkampfatmosphäre wie möglich bieten“, erklärt die ehemalige Ironman-Siegerin das ungewöhnliche Konzept.

Derzeit ist sie dabei, für die realen Aktionspunkte wie den Verpflegungsstationen oder die Sambabands die Genehmigungen von der Stadt einzuholen. Was von allen Seiten Innovationswille und Flexibilität erfordert, denn ein solches Format (einen Lauf ohne feste Streckenführung) hat es bisher noch nicht gegeben. „Die tatsächliche Durchführung der Aktionspunkte ist natürlich von den zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Regelungen abhängig. Aber momentan stoße ich auf gute Resonanz, man bemüht sich bei der Stadt sehr“, freut sich Mayer über die Aussicht, ihre Veranstaltung in die Tat umsetzen zu können.

App misst Zeit, Geschwindigkeit und Distanz beim Augsburger Stadtlauf

Bereits im vergangenen Jahr hat sie erste Erfahrungen mit einem virtuellen Lauf gesammelt. Rund 7000 Teilnehmer gab es beim virtuellen Augsburger M-net Firmenlauf. Das Konzept, den Lauf über eine App abzubilden, wurde für den Stadtlauf nun weiterentwickelt. „Die App startet den Lauf zentral, misst Zeit, Geschwindigkeit und die gelaufene Distanz jedes Teilnehmers“, erklärt Mayer. Dazu könnten Infos über die Platzierungen von Mitläufern eingeholt werden und an verschiedenen Stellen sollen Sound-Einspielungen für Unterhaltung sorgen. „Langweilig wird es sicher nicht werden“, ist Mayer überzeugt.

Infos zum Lauf:

Termin Sonntag, 13. Juni 2021

Sonntag, 13. Juni 2021 Kosten Die Startgebühr für Erwachsene beträgt 19,90 Euro (einschließlich 1 Euro für soziales Projekt Lacrima der Johanniter Unfallhilfe), Kinderlauf 9 Euro

Die Startgebühr für Erwachsene beträgt 19,90 Euro (einschließlich 1 Euro für soziales Projekt Lacrima der Johanniter Unfallhilfe), Kinderlauf 9 Euro Strecke Gelaufen wird eine frei wählbare Strecke über 5, 10 oder 21,5 ( Halbmarathon ) Kilometer

Gelaufen wird eine frei wählbare Strecke über 5, 10 oder 21,5 ( ) Kilometer Starterpaket Jeder Teilnehmer erhält nach seiner Anmeldung ein Starterpaket mit Startnummer, das zur Nutzung der Verpflegungsstationen berechtigt

Jeder Teilnehmer erhält nach seiner Anmeldung ein Starterpaket mit Startnummer, das zur Nutzung der Verpflegungsstationen berechtigt Anmeldung ist ab Mittwoch, 31. März über Internet möglich unter www.reisacher-stadtlauf-augsburg.de

