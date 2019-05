08.05.2019

Mit dem Paddel im Gepäck nach Australien

Das 6er-Rafting-Team der Kanu Schwaben Augsburg mit (von vorne links im Uhrzeigersinn) Laurenz Laugwitz, Tobias Kargl, Peter Micheler, Merlin Holzapfel, Sebastian Bundt und Siegfried Beier trainiert auf dem Eiskanal. Vom 12. bis 21. Mai treten die Paddler bei der Rafting-WM in Australien an.

Sechs Augsburger Rafter messen sich bei der Weltmeisterschaft in Queensland mit der internationalen Konkurrenz und peilen eine Medaille an

Von Andrea Bogenreuther

Die großen Rafting-Boote mussten zu Hause bleiben, dafür kamen die Paddel mit ins Gepäck nach Australien. Sechs Rafting-Sportler vom Verein Kanu Schwaben Augsburg haben vor ein paar Tagen mit großen Erwartungen und viel Vorfreude die Reise zur Weltmeisterschaft in Down Under angetreten. Auf dem Tully River in Queensland werden sich Teamchef Merlin Holzapfel sowie Tobias Kargl, Laurenz Laugwitz, Sebastian Bundt, Siegfried Beier und der Augsburger Rafting-Routinier Peter Micheler vom 12. bis zum 21. Mai mit der internationalen Konkurrenz messen. „Unser Ziel ist nicht der WM-Titel, aber eine Medaille in einer Einzeldisziplin sollte schon drin sein“, sagt Teammitglied Siegfried Beier.

Die Augsburger setzen dabei vor allem auf ihre Parade-Disziplin, dem Slalom, den sie durch die nahezu perfekten Bedingungen auf dem Augsburger Eiskanal optimal trainieren können. Alle Fahrer im deutschen 6er-Raft sind ehemalige Slalomkanuten, die irgendwann nicht mehr Einzelkämpfer sein wollten, sondern mehr Lust auf den rasanten Teamsport im Wildwasser hatten. „Der Slalom steckt uns aber immer noch im Blut. Da weiß jeder, was zu tun ist. Das ist ein Vorteil, den wir versuchen auszunutzen, so gut es geht“, beschreibt Siegfried Beier die Stärken seines Teams.

Weil die eigenen Raftingboote zu umständlich für den Transport per Flugzeug sind, wird in Australien mit geliehenen Booten gefahren. Zusätzlich zum Slalom in den Disziplinen Time-Trial, Head-to-Head und Abfahrt. Und da hat der letzte Vorbereitungswettkampf in Wildalpen in Österreich (siehe auch nebenstehender Artikel) für ein ganz gutes Gefühl gesorgt. Denn die Schwaben-Rafter gewannen dort trotz großer Anlaufschwierigkeiten die Abfahrt. „In den Vorkämpfen lief es für uns nicht ganz optimal, deshalb mussten wir im Massenstart vom achten Platz starten, haben uns aber in der 50-minütigen Abfahrt bis auf den ersten Platz vorgearbeitet“, erzählt Siegfried Beier. Und Kollege Sebastian Bundt ergänzt: „Wenn man die Abfahrt gewinnt, sieht man schon mal, dass es passt und dass wir gut vorbereitet sind. Wir haben alle hart gearbeitet, um dorthin zu kommen.“

Als große Stütze haben die Schwaben Kanuten zudem gewissermaßen einen der „Gründungsväter“ der Sportart im Boot, den Augsburger Peter Micheler, der vor ein paar Tagen seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Er kann sich auch noch genau an das erste Rafting-Rennen überhaupt auf dem Augsburger Eiskanal erinnern. „Im Rahmen eines internationalen Kanuslalom-Rennens sind wir 1987 mit allen Slalom-Nationalmannschaften in den Rafts hinuntergeheizt. Mehr gab es damals noch nicht“, erinnert sich Micheler.

Aus den Vereinigten Staaten sei der Rafting-Boom damals nach Europa geschwappt – und Micheler gehörte zu denen, die dazu beitrugen, dem Sport professionelle Strukturen zu geben. „Das Regelwerk musste ja erst einmal geschaffen werden. Das wurde Anfang der 90er Jahre festgezurrt“, erzählt Micheler und erinnert an den Eurosport-Kommentator und Wildwassersport-Fan David Goldstrom, der erstmals einen Sponsor für eine Rafting-Europameisterschaft gewinnen konnte. Ab diesem Zeitpunkt etablierte sich die Sportart von Jahr zu Jahr.

So, dass Micheler als nun vierfacher Welt- und fünffacher Europameister im Rafting die mächtigsten Wildwasser-Ströme der Welt kennengelernt hat – und von einem besonders schwärmt: „Der Sambesi ist einfach phänomenal.“ Micheler ist auch der einzige in seinem Team, der den australischen Tully-River schon kennt und sich zuversichtlich zeigt. „Das haben wir schon drauf. Ich habe sowieso eher Angst vor den Schlangen als vorm Wildwasser“, witzelt Micheler in Erinnerung an einen Australien-Aufenthalt, wo er in einem Regenwald beinahe auf eine hochgiftige Braunschlange getreten wäre.

Da immer nur ein deutsches Team bei der WM starten darf, ist in diesem Jahr das 6er-Raft der Kanu Schwaben im Einsatz. Im vergangenen Jahr fuhr die Mannschaft vom benachbarten Augsburger Kajak Verein AKV bei der 4er-Raft-WM in Argentinien.

