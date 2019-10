vor 28 Min.

Sieg knapp verpasst

Bayernligist Türkspor holt in einer turbulenten Auswärtspartie einen Punkt

Türkspor Augsburg hat in der Fußball-Bayernliga in letzter Sekunde einen Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Donaustauf verspielt. Nach 90 Minuten stand ein 1:1 (0:1) Unentschieden auf der Anzeigetafel. Augsburgs Trainer Servet Bozdag erklärt: „Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Donaustauf hatte auch viele Chancen, natürlich ist es ärgerlich, wenn du in der letzten Sekunde so den Ausgleich kassierst.“ Türkspor (17 Punkte) rutschte auf Rang 13 in der Tabelle ab.

Für Torwart Thomas Reichlmayr stand Batuhan Tepe im Kasten, auch Baydemir fehlte verletzungsbedingt in der Startelf. Und die Partie startete traumhaft für Türkspor. Mit der ersten Angriffsaktion gelang prompt das 0:1 durch Emre Arik (4.). Donaustauf konnte seine Spielanteile nach dem ersten Treffer der Gäste nicht nutzen, mit 0:1 ging es somit in die Kabine. In der zweiten Hälfte wurde es turbulent. Zunächst hielt Tepe einen Strafstoß von Filipovic (64.). In der 77. Minute gab es dann einen herben Rückschlag für die Augsburger: Connor Guilherme sah für sein hartes Einsteigen an der Seitenlinie die Rote Karte und erwies seiner Mannschaft mit dieser Aktion einen Bärendienst. Türkspor musste in Unterzahl seine Führung über die Zeit bringen. Dies gelang den Gästen jedoch nicht, in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierten sie durch Nikola Vasilic mit dem Schlusspfiff den 1:1-Ausgleichstreffer. Vasilic stand auf Höhe des Elfmeterpunkts sträflich frei und fälschte einen Distanzschuss seines Mitspielers unhaltbar per Kopf in das Tor ab. (fka)

Türkspor Tepe – Jassem, Guilherme, Katanic – Mitterhuber, Salifou, Jevtic (73. Yasar), Goia – Kocakahya (46. Markovic), Arik, Duman (82. Kurt)

Tore 0:1 Arik (4.), 1:1 Vasilic (90.+4) Rote Karte Guilherme (77./Türkspor/Grobes Foulspiel) Zuschauer 260

