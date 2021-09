Tierhold-Teams laufen beim Staffelmarathon allen davon

Plus Seit 1986 teilen sich die Läufer die legendären 42,195 Kilometer durch den Siebentischwald. Corona-Pandemie sorgt für Rückgang bei den Teilnehmenden.

Die Pandemie hat zahlreiche Menschen zum Joggen oder Walken gebracht. Allerdings konnten die Laufveranstaltungen bislang nicht davon profitieren. Im Gegenteil, das Interesse an Wettkämpfen liegt bundesweit noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Das spürte auch die MBB-SG Augsburg als Veranstalter ihres 36. Staffelmarathons durch den Siebentischwald. Mit 35 Teams gegenüber 50 Staffeln im Vorjahr und bis zu 150 Staffeln in den 1990er Jahren musste man einen negativen Teilnehmerrekord hinnehmen.