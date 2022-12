Erst am sechsten Spieltag platzt der Knoten beim FC Augsburg II

Plus Dem FCA II ist der Saisonstart in die Fußball-Regionalliga Bayern komplett missglückt. Doch dann hat sich das Team von Trainer Tobias Strobl gefangen. Eine Saisonbilanz.

Ende gut, alles gut. Natürlich nicht. Trotzdem, mit einem souveränen 4:1-Sieg beim TSV Buchbach verschaffte sich die zweite Mannschaft des FC Augsburg am vergangenen Wochenende eine gute Ausgangsposition für die Frühjahrsrunde. Das Team von Trainer Tobias Strobl, der seit dem Sommer das Sagen auf der Paul-Renz-Akademie hat, überwintert auf Platz neun in der Regionalliga Bayern und baute den Vorsprung auf die gefährdeten Plätze auf vier Punkte aus.