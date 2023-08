Fußball-Bayernliga

14.08.2023

Wertvoller Heimerfolg für den TSV Schwaben Augsburg

Plus Nur dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht der TSV Schwaben Augsburg gegen Gundelfingen als Sieger vom Platz.

Von Christian Weis

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg schlossen die englische Woche mit einem 3:0-(1:0)-Heimerfolg gegen den FC Gundelfingen und somit mit sieben Punkten aus drei Partien ab. Mit dem zweiten Heimdreier verbesserte sich die Radoki-Elf bei elf Zählern auf den fünften Rang.

Lange Zeit präsentierten sich die Gastgeber allerdings zu behäbig, nach dem kräftezehrenden 0:0-Remis in Pipinsried fehlte die Frische. Keeper Kevin Schmidt musste gegen den freigespielten Jovan Djermanovic sogar in höchster Not einen Rückstand verhindern (35.). Als Nicola Della Schiava bei seinem Tempovorstoß gehalten wurde, kassierte Gundelfingens Seibold die Gelb-Rote Karte und verschaffte den "Violetten“ eine Überzahlsituation (38.). Direkt vor dem Pausenpfiff kam es noch besser, als Greppmeier nach einem Foul mit letzter Kraft am Boden liegend auf Bastian Kurz verlängerte, der allein vor Gästekeeper Hozlinger das Führungstor markierte (45.+2).

