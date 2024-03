Handball

Haunstetter Handballerinnen müssen sich mit dem Abstieg befassen

Schwer tun sich die Handballerinnen des TSV Haunstetten II (im Bild Katrin Kurtenbach) derzeit beim Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga.

Plus Sowohl die Frauen als auch die Männer vergeben zu viele Möglichkeiten ungenutzt. Zumindest die Landesliga-Männer aber erkämpften sich gegen den TSV Ismaning noch ein Unentschieden.

Die Handball-Teams des TSV Haunstetten auf Landes-Ebene haben am vergangenen Spieltag einige Möglichkeiten ausgelassen, um ihre Situation zu verbessern: Beim 24:24 (13:9)-Remis der Landesliga-Männer gegen den TSV Ismaning und einer 21:27 (8:11)-Pleite der Bayernliga-Frauen bei der SG Helmbrechts/Münchberg sprang für die Rot-Weißen nur ein Zähler heraus, der bei den Verantwortlichen unterschiedliche Reaktionen hervorrief. Während Männer-Trainer Lorenz Hartl mit dem Punktgewinn "durchaus leben" konnte, sah Fabian Link als Coach der 2. Frauenmannschaft die Entscheidung bereits gefallen: "Wir müssen uns ab sofort auf die Landesliga einstellen."

Die ohnehin äußerst schwierige Aufgabe, in der „Play-Down-Runde“ einen der zwei ersten Plätze zu ergattern, die den sicheren Klassenerhalt bedeuten würden, ist nun bereits nach der ersten Partie in aussichtslose Sphären gerückt. Im Norden von Bayreuth lieferten die Frauen das schon fast obligatorische Szenario ab: viele vergebene Chancen im ersten Durchgang, einen verschlafenen Start in den zweiten, und dann dem Gegner bei immer größer werdenden Rückstand hinterhergelaufen.

