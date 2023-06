Augsburger Kajak-Verein empfängt internationale Paddeljugend zum ECA-Cup

Der AKV richtet von Freitag bis Sonntag den Internationalen ECA-Junior-Slalom-Cup auf dem Augsburger Eiskanal aus. Auch Augsburg schickt vielversprechende Jugendtalente an den Start.

Ganz im Zeichen der internationalen Paddeljugend steht der Augsburger Eiskanal von Freitag bis Sonntag. Der Augsburger Kajak Verein (AKV) organisiert den ECA-Cup mit über 400 Starterinnen und Startern aus 21 Nationen. Der ECA-Junior Slalom Cup ist eine internationale Rennserie, die in sieben Ländern in Europa ausgetragen wird, und ist damit in gewisser Weise die Weltcupserie für den internationalen Kanu-Nachwuchs.

Auch der Paddelnachwuchs startet in der neuen olympischen Sportart Kayak-Cross

Gefahren wird im Canadier (C1) und im Kajak (K1) in den männlichen wie weiblichen Juniorenklassen im Kanuslalom U14, U16, U18. Zudem findet ein Rennen im spektakulären Kayak-Cross (U16, U18) statt, bei dem vier Boote gleichzeitig auf dem Wildwasser den Weg ins Ziel suchen. Diese neue Disziplin wird bei den Olympischen Spielen in Paris kommendes Jahr erstmals vertreten sein.

In jeder Altersklasse gehen Starter des AKV und der Kanu Schwaben an den Start

Beim ECA-Junioren-Cup werden Ende Juli die jeweiligen Sieger der Rennserie feststehen. Wer die meisten Punkte aus den einzelnen Rennen errungen hat, wird oben auf dem Treppchen stehen. Im vergangenen Jahr wurde AKV-Fahrer Christian Stanzel Gesamtsieger in der Gruppe der Fahrer U18 und geht damit auch als einer der Favoriten in die Kajakwettbewerbe. Ebenfalls im K1 U18 treten von den Gastgebern des AKV Pablo Calliet und Lara Kriesinger an, Justina Gillich startet im C1. In der Jugend U16 schickt der AKV fünf Jugendliche an den Start, in der U14 eine Kajakspezialistin.

Die nächsten Stationen in der ECA-Serie sind Österreich, Polen und Tschechien

Die ersten Stationen der Rennserie waren Italien und die Slowakei, nach Augsburg geht es nach Österreich, Polen und Tschechien. In allen Kategorien sind Starterinnen und Starter vom AKV sowie von der Kanuabteilung des TSV Schwaben Augsburg am Start.

Der Kanu-Nachwuchs fiebert diesem Wettkampf innerhalb der ECA-Rennserie besonders entgegen, da sich die internationale Kanujugend hierbei erstmals unter Wettkampfbedingungen auf einer offiziellen Olympia- und Weltmeisterstrecke, dem Augsburger Eiskanal, untereinander misst.

Der Zeitplan:

Freitag, 30. Juni, 13 Uhr, Kayak Cross Trials, Heats und Finale, 16.30 Uhr Siegerehrung

Samstag, 1. Juli, 8 Uhr, Kanuslalom Rennen 1 Qualifikation 1. Run, 13.30 Uhr 2. Run, 13.45 Uhr Finale

Sonntag, 2. Juli, 8 Uhr, Kanuslalom Rennen 2 Qualifikation 1. Rund, 13.30 2. Run, 18 Uhr Siegerehrung