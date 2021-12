Große Auszeichnung für das Ehepaar Manfred und Helga Scheppach

Augsburger Kajak Verein würdigt mit der Ehrenmitgliedschaft den Einsatz der beiden Kanusportler und -trainer für die vereinseigene Jugend.

Die höchste Auszeichnung des Augsburger Kajak Vereins (AKV) wurde zwei hoch verdienten Mitgliedern zuteil, die sich seit vielen Jahren vor allem im Jugendbereich und in der Ausbildung verdient machen. Die Eheleute Helga und Manfred Scheppach wurden 2021 zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Eigentlich sollte dies bei einer Präsenzveranstaltung wie der Jahreshauptversammlung oder der Weihnachtsfeier entsprechend gewürdigt werden, doch Corona habe dem Vorhaben jedes Mal einen Strich durch die Rechnung, berichtet AKV-Vorsitzende Melanie Martin. „Sobald es geht, wird das nachgeholt“, verspricht Martin. Die Verdienste von Helga und Manfred Scheppach strahlen weit über Augsburg hinaus. Bei vielen Kanutinnen und Kanuten legten sie den Grundstein für Erfolge bei deutschen und internationalen Meisterschaften und auch für die Olympischen Spiele.

Helga Scheppach stand 1972 im Kader für die Olympischen Sommerspiele

Beide waren und sind selbst begeisterte Paddler. Ihren ersten Meistertitel holte Helga noch unter ihrem Mädchennamen Weickmann 1966 bei den bayerischen Meisterschaften. Dies war der Auftakt zu einer Flut an Treppchenplätzen und sie wurde auch nominiert für den Olympiakader von 1972. Die Spiele in München hätten mit dem erstmaligen Austragungsort am Augsburger Eiskanal für sie zu einem Sommermärchen werden können, doch die Gesundheit machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Eine hartnäckige Lungenentzündung kostete ihr den Startplatz bei der Olympia-Premiere ihres Sports. Als Trost blieb ihr der Fackellauf mit der olympischen Flamme durch Augsburgs Innenstadt.

Auch Olympia-Medaillengewinner Hannes Aigner hat bei Helga und Manfred Scheppach gelernt

Seit 1983 besitzen die Eheleute die A-Trainer-Lizenz. Über drei Jahrzehnte war Manfred Scheppach als Landestrainer für den Bayerischen Kanu Verband BKV tätig, viele Jahre als Ressortleiter für den Kanuslalom. Insgesamt können die Scheppachs auf über 50 Jahre Trainertätigkeit zurückblicken. Bei ihnen gelernt hat auch der derzeit erfolgreichste deutsche Kajakfahrer im K1, der Weltmeister und zweifache Olympia-Medaillengewinner Hannes Aigner. (pm, AZ)

