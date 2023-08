Kanuslalom

11:33 Uhr

Kanute Hannes Aigner taucht elfmal ab, ohne ein Glas Wasser zu verschütten

Fasziniert verfolgt das Publikum im ZDF-Fernsehgarten, wie der Augsburger Kanute Hannes Aigner elf Eskimorollen in seinem Kajak vollführt und dabei ein Glas mit Flüssigkeit in der Hand hält.

Plus Der Augsburger Spitzenkanute Hannes Aigner verblüfft im ZDF-Fernsehgarten das Publikum mit einem Rekordversuch. Sportlich kämpft er sich nach einer Bauchverletzung wieder heran.

Die Eskimorolle im Kanusport gehört selbst für einen Amateurpaddler zum sicherheitsrelevanten Standard-Element, für einen ehemaligen Weltmeister und olympischen Bronze-Medaillengewinner wie den Augsburger Slalomkanuten Hannes Aigner ist das freiwillige Kentern erst recht keine große Herausforderung. Da er aber am Eskimorollen-Rekordversuch im Fernsehgarten des ZDF teilnahm, wurden die Anforderungen an die perfekte Rolle deutlich nach oben geschraubt.

Während des Abtauchens in seinem Kajak musste Hannes Aigner ein volles Wasserglas in der Luft halten und durfte, selbst während er ins Wasser abtauchte, nichts verschütten. Eine Aufgabe, die das Mitglied der deutschen Kanuslalom-Nationalmannschaft in der Sommer-Strand- und Gute-Laune-Sendung am Sonntag mit Bravour löste.

