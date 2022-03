Radsport

21.03.2022

Georg Zimmermann mit Horror-Crash nach Pinkelpause

Plus Radprofi Georg Zimmermann wird bei Mailand–Turin von einem Begleitfahrzeug von der Straße gedrängt und stürzt über eine Leitplanke einen Abhang hinunter. Der 24-Jährige Augsburger vom Team Intermarche muss zunächst ins Krankenhaus.

Von Robert Götz

Eigentlich hatte sich Rad-Profi Georg Zimmermann seinen Samstag anders vorgestellt. Nicht auf der Couch vor dem Fernseher in seiner Wohnung in Augsburg-Pfersee, in die er im Februar gezogen ist, sondern auf dem Rennrad im Dienste seines Teams Intermarché bei Mailand– San Remo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

