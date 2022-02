Georg Zimmermann wird bei Tempo 60 ausgebremst

Plus Radprofi Georg Zimmermann wird beim Zielsprint in die Zange genommen und geht beim ersten Rennen auf Nummer sicher. Darum wird er beim GP von Marseillaise Siebter.

Eigentlich hatte Georg Zimmermann den Podiumsplatz beim Großen Preis von Marseillaise fest im Visier, als er beim Zielspurt in die Zange genommen wurde. Es war eine Schrecksekunde für den Radprofi von Intermarché und am Ende musste er sich mit Platz sieben zufriedengeben. „Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich zehn Meter vor dem Ziel die Bremsen ziehen musste, weil vor mir kein Platz mehr war, weil mich noch zwei, drei von der Seite überholt haben“, beschrieb der Neusässer die Schrecksekunde bei Tempo 60.