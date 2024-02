Schach

Schachklub 1908 Göggingen steht vor dem Absturz in die Drittklassigkeit

Plus Die Mannschaft verliert wichtigen Zweitliga-Wettkampf gegen Garching. Nun beginnt das Zittern um den Klassenerhalt, denn die Konkurrenz hat gleichgezogen.

Von Joahnnes Pitl

Noch vor wenigen Jahren war der Augsburger Schachmannschaftsport mit dem vierjährigen Vorstoß des BCA Augsburg in die Bundesliga am Zenit seines Leistungsvermögens. Der BCA beendete die Saison 2018/19 auf Platz zehn und war die unumstrittene Nummer eins in Bayern. Lediglich ein verschenkter halber Brettpunkt fehlte beim Saisonfinale 2022 mit dem USV Dresden im Bremer Weserstadion zum Klassenerhalt in Liga eins.

Nun muss das inzwischen wieder als Schachklub 1908 Göggingen firmierende Team aber im nächsten Spieljahr sogar um die Zugehörigkeit zur neuen zweigeteilten zweiten Bundesliga 2024/25 bangen! Denn nur noch die ersten fünf Plätze in den Endklassements der bisherigen vier zweiten Bundesligen berechtigen zum Klassenerhalt, ab Platz sechs der Abschlusstabelle 2024 droht der schmähliche Absturz in die Drittklassigkeit der zehn Oberligen.

