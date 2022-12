Volleyball

16:48 Uhr

Das erste Weihnachtsgeschenk haben sich Hochzoller Volleyballerinnen selbst gemacht

Plus Mit zwei 3:0-Siegen setzen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll ihren beispiellosen Siegeszug fort. Dabei überzeugen auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Ein Weihnachtsgeschenk haben sich die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll schon zwei Wochen vor den Festtagen gemacht. Sie blieben in der kompletten Vorrunde der Dritten Liga Ost ungeschlagen und bescherten sich damit eine bisher so erfolgreiche Saison wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren ihrer Zugehörigkeit. Und das, obwohl das Doppelspieltags-Programm aufgrund von mehreren gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen eigentlich unter keinem guten Stern stand. Doch vor heimischem Publikum fuhren die Hochzollerinnen dennoch zwei 3:0-Siege ein - am Samstag gegen die Neuseenland-Volleys Markkleeberg und einen Tag später gegen den VCO Dresden.

