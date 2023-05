Wildwassersport

Auch in der neuen olympischen Sportart "Kajak Cross" ist Augsburg top

Plus Die ersten deutschen Meistertitel in diesem trendigen Wildwassersport gehen an Elena Lilik von Kanu Schwaben Augsburg und Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein. Von langen Wartezeiten ließen sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

Zum Abschluss eines langen Kanuslalom-Wochenendes auf dem Augsburger Eiskanal wurden am Montag die Deutsche Meisterschaft im Kajak-Cross ausgefahren. Dabei blieben die Titel sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in Augsburg. Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg/KSA) zeigte sich in dieser noch jungen Disziplin ebenso erfolgreich wie Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein/AKV). Auch eine Verzögerung von rund einer Stunde konnte die beiden nicht aus der Ruhe bringen.

Pech für die Brüder Noah und Samuel Hegge beim Kajak Cross

Alle Rennen im K.-o.-Format boten sehr viel Spannung und zeigten den größten Unterschied zum Einzel-Slalom: direkte Zweikämpfe zwischen zwei oder drei Fahrerinnen oder Fahrern. Dazu tragen auch die gepolsterten Torstangen bei, die straffrei berührt oder sogar zur Seite gedrückt werden dürfen.

