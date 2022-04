Augsburg

So treffen die hohe Inflation und steigende Preise die Kunden

Plus Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation führt zu steigenden Lebensmittelpreisen in ganz Deutschland. Auch die Augsburger sind davon betroffen.

Von Hannah Lutzenberger

Hohe Energiepreise, Lieferengpässe und steigende Inflation - der Krieg in der Ukraine hat auch in Augsburg weitreichende Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dass die Inflation so hoch ist wie zuletzt vor 40 Jahren, macht sich jetzt vor allem an den steigenden Lebensmittelpreisen bemerkbar. Alleine im März kletterten sie um 6,2 Prozent. Doch wie reagieren die Menschen in der Stadt darauf?

