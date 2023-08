Plärrer, Open Air bis zur Single Party im Club: Das ist am Wochenende los

Konzerte: Das Kulturlet in der Maximilianstraße hat noch Programm. John Gibson, ein Singer/Songwriter und Gitarrist aus dem Raum Augsburg, nimmt am Freitag, 18 Uhr, das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die letzten 70 Jahre Musikgeschichte. Am Sonntag gibt es einen letzten Musiksommer in der Kulperhütte an der Wertach. Ab 12 Uhr ist JazzBreak zu erleben. Ein Musiksommer steht auch im Reesepark an der Sommestraße, besser bekannt als abraxas, auf dem Programm. Am Freitag und Samstag (19 Uhr) mit Heinz Frommeyer und Robert Vogg, am Sonntag mit Marco Netzbandt und Thomas Grebel. Bei freiem Eintritt. 30 Minuten Musik in den Ulrichskirchen heißt es am Montag, 19 Uhr, in der Basilika. Franziska Stemmer und Michael Stemmer spielen Bach, Svendsen u. a. Der Eintritt ist frei.