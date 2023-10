Tipps fürs Wochenende: Puppentheater, E-Bike-Training und Kirchweih

Das Wochenende vom 13. bis 15. Oktober bringt letzte warme Tage, die Lechhauser Kirchweih mit neuen Wirtsleuten, Literatur und viele Konzerte.

Bis Freitag soll es noch warm bleiben, doch dann kommt ein Temperatursturz. Wird aber auch Zeit, damit endlich die vielen Daunenjacken wieder zum Einsatz kommen. Und genügend interessante Veranstaltungen in geschlossenen, notfalls beheizten Räumen gibt es am Wochenende 13. bis 15. Oktober in Augsburg auch. Hier ein paar Tipps.

74 Bilder Das sind die Bilder zum Auftakt der Lechhauser Kirchweih 2022 Foto: Peter Fastl

Diese Feste sind am Wochenende in Augsburg geboten

Lechhauser Kirchweih In der ganzen Stadt plakatiert wird das Fest angekündigt. Am Samstag ziehen gegen 14.30 Uhr die Teilnehmer des Umzugs in das Festzelt an der Klausstraße ein. Es gibt neue Festwirte und am Sonntag haben viele Geschäfte in Lechhausen geöffnet. Im Bierzelt ist jeden Abend Programm.

"Fidelio" – eine düstere Geschichte auf der Bühne des Staatstheaters Augsburg im Martinipark. Foto: Jan-Pieter Fuhr

Das bieten Augsburgs Theater am Wochenende

Theater: Die Inszenierung der Oper „Fidelio“, die Augsburgs Staatsintendant André Bücker selbst inszeniert hat, ist Geschmackssache. Zu sehen am Samstag, 19.30 Uhr, im Martinipark. Am Sonntag, 18 Uhr, erobert „Linda“ den Martinipark. Für beide Vorstellungen gibt es noch Karten unter www.staatstheater-augsburg.de. Das Stück „Meister und Margarita“ in der Brechtbühne im Gaswerk ist für Samstag ausverkauft. Für den 21. Oktober gibt es noch Restkarten.

Konzert-Tipps fürs Wochenende in Augsburg

Herrenhaus Bannacker: Ein moderiertes klassisches Konzert mit Werken von Mozart, Schubert und Tschaikowsky ist am Freitag, 19 Uhr, im Herrenhaus Bannacker zu erleben. Karten an der Abendkasse.



Für den Literaturabend der Augsburger Allgemeinen am Samstag, 19 Uhr, mit dem Autor Steffen Kopetzky und Redakteuren mit Literaturtipps in der Stadtbücherei gibt es noch Karten im AZ-Store und der Buchhandlung am Obstmarkt.

