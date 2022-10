"The Voice of Germany": So liefen die Sing-Offs für Lienne und Tami

Gleich zwei Augsburger Sängerinnen waren an diesem Freitag bei "The Voice of Germany" zu hören. Konnten sie sich gegen die starke Konkurrenz behaupten?

In der TV-Show "The Voice of Germany" ging es für die Augsburger Sängerinnen Lienne und Tami Rahman am Freitagabend um den Einzug ins Halbfinale. Bei der aktuellen Folge handelte es sich um das erste von insgesamt vier sogenannten "Sing-Offs" – hierbei treten je drei bis vier Kandidatinnen und Kandidaten eines Teams gegeneinander an, am Schluss entscheidet der jeweilige Coach, welcher Sänger oder welche Sängerin eine Runde weiter kommt. Ab dem Halbfinale ist dann das Publikum an der Reihe und darf entscheiden, wen es im Finale sehen möchte.

"The Voice of Germany" endet für Tami und Lienne vor dem Halbfinale

Zuerst an der Reihe war am Freitagabend auf Sat.1 die 27-jährige Tami, die den Song "Just Hold Me" von Maria Mena für ihren Auftritt gewählt hatte. "Du hast eine wunderschöne Stimmung in diesen Saal gebracht", lobte Coach Stefanie Kloß, die der Sängerin erst in der vergangenen Folge einen Platz in ihrem Team gegeben hatte und sie somit vor dem vorzeitigen Ausscheiden bewahrt hatte. Nun endete die Reise bei "The Voice of Germany" jedoch endgültig für Tami – Stefanie Kloß entschied sich für Basti Schmidt als ihren ersten Kandidaten für das Halbfinale.

Die Fans von Lienne mussten beinahe bis zum Ende der Sendung ausharren, bis schließlich die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Team von Mark Forster auf die Bühne durften. Die 22-Jährige hatte sich für den Radiohit "Don't Call Me Up" von Mabel entschieden und begeisterte damit unter anderem Coach Rea Garvey, der sagte: "Du weißt, ich bin ein Fan von dir." Doch obwohl Mark Forster Lienne als eine der besten Sängerinnen in seinem Team bezeichnete, endete auch ihre Zeit bei "The Voice of Germany" in den Sing-Offs. Forster vergab seinen ersten Platz im Halbfinale an Anny Ogrezeanu. (ida)