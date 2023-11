Augsburg

Kuh büxt aus Schlachthof aus und fällt in Kaufbach

Plus Eine Kuh wollte nicht im Augsburger Schlachthof enden. Sie riss aus und lief durch die Stadt, wie ein Video zeigt.

Von Ina Marks

Viele Autofahrer auf der Friedberger Straße trauten am Mittwochnachmittag ihren Augen kaum. Wie auf einem Instagram-Video zu sehen ist, lief eine Kuh auf der Fahrbahn im Schweinsgalopp, die Polizei fuhr mit Blaulicht hinterher. Das Tier war kurz nach 14.30 Uhr vom Schlachthof in der Proviantbachstraße ausgebüxt. Die Geschichte nahm, wie bereits andere dieser Art in Augsburg, auch diesmal kein gutes Ende für das Vieh.

Die Autos auf der Gegenfahrbahn standen still, als die Kuh mit dem braunen Fell an ihnen auf Höhe des Schwabencenters vorbeirannte. Wie die Polizei berichtet, sprang das Tier auf seiner Flucht schlussendlich in den angrenzenden Kaufbach. Auch die Berufsfeuerwehr Augsburg war in der Zwischenzeit alarmiert worden.

