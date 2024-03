Dult und Plärrer starten am Wochenende: Das müssen Besucher wissen

Beide Großveranstaltungen in Augsburg dauern bis Sonntag, 14. April. Zum Auftakt des Volksfests am Ostersonntag schauen Polizei und Stadt genau auf die Besucherzahl.

Wer sich über Ostern nicht in den Urlaub in die Ferne verabschiedet hat, dem bleibt auch in Augsburg ein attraktives Angebot. Die Tradition macht's möglich: Am Karsamstag startet die Frühjahrsdult, am Ostersonntag beginnt der Frühjahrsplärrer. Die Wetterprognosen für Daheimbleibende sind gut. Vieles bei Dult und Plärrer ist vertraut, dennoch gibt es zum Auftakt des größten schwäbischen Volksfests ein großes Fragezeichen. Wie reagieren Polizei und Stadt, sollte der Platz überfüllt sein? In diesem Fall müssten Besucher zunächst abgewiesen werden.

Auf dem Plärrer in Augsburg werden Besucher erstmals gezählt

Die Zahl von 15.900 Besuchern gibt die Richtung vor. Wenn dieser Wert übertroffen ist, darf aus Sicherheitsgründen kein weiterer Besucher aufs Gelände. So ist es von den Behörden vorab kommuniziert. Erstmals werden Besucher an Eingängen gezählt. Sensoren liefern die Daten, die auch direkt bei der Plärrerwache der Polizei auflaufen. Man kann davon ausgehen, dass am Ostersonntag in den Nachmittagsstunden dichtes Gedränge am Platz herrscht. Auch in den beiden großen Bierzelten wird es voraussichtlich rund gehen. Wie ein mögliches Zugangsverbot in der Praxis umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Festwirte machen bereits darauf aufmerksam, dass es in den Zelten Reservierungen gibt, bei denen womöglich Gäste erst mal draußen warten müssten.

Am Karfreitag war es noch ruhig auf der Dult, am Karsamstag geht sie los. Foto: Annette Zoepf

Der Fassanstich am Plärrer findet am Ostersonntag um 17 Uhr im Binswanger-Zelt statt. Oberbürgermeisterin Eva Weber schreitet zur Tat. Das Volksfest beginnt allerdings bereits mittags. Ab 10.30 Uhr kann der Betrieb starten. Der Osterplärrer dauert bis Sonntag, 14. April. Höhepunkte sind stets die Feuerwerke an den beiden Freitagen. Gespannt sind viele Besucher auf das neue Schallerzelt, das erstmals beim Osterplärrer genutzt wird.

Die Dult in Augsburg beginnt am Karsamstag

Die Dult startet bereits am Karsamstag um 10 Uhr, das "Freiluftkaufhaus" zwischen Vogeltor und Jakobertor hat ebenfalls bis Sonntag, 14. April, täglich geöffnet. Der Betrieb läuft von 10 bis 19 Uhr. Mehr als 1000 Meter lang ist die Strecke, an denen die Buden stehen. Das städtische Marktamt hat 125 Händler zugelassen.

