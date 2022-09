Trotz Reizgas-Vorfall: Plärrer-Organisatoren ziehen positive Zwischenbilanz

Der diesjährige Herbstplärrer in Augsburg wird gut angenommen, einen Besucherandrang wie im Frühjahr gibt es aber nicht. Den Schaustellern macht indes ein Problem zu schaffen.

Es war eine Situation, wie es sie auf dem Plärrer in Augsburg bislang noch nicht gegeben hatte: Mitten zwischen rund 2100 Gästen im Schallerzelt versprühte offenbar ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend Reizgas. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und die Polizei räumten das Zelt daraufhin zum Teil, Panik brach unter den Besuchern allerdings nicht aus. Nachdem die Feuerwehr die Luft mit Entlüftern gereinigt hatte, konnte die Feier im Festzelt weitergehen wie zuvor. Die Organisatoren des Volksfestes und die Sicherheitsbehörden werten den Ablauf als Indiz dafür, dass das Sicherheitskonzept grundsätzlich funktioniert, wie verschiedene Vertreter bei einer Pressekonferenz zum bisherigen Verlauf des Herbstplärrers am Montag deutlich machten.

Simon Craußer, stellvertretender Leiter des Innenstadtreviers der Augsburger Polizei, sagte, aus Sicht der Polizei sei es "ein schöner Plärrer". Zwar wurde das Volksfest in der ersten Woche gut besucht, ganz so viel los wie im Frühjahr war allerdings bislang nicht – was der Polizei die Arbeit erleichtere. Einzig außergewöhnlich sei bislang die Situation um das Pfefferspray im Festzelt gewesen. Man sei dran und ermittele, sagte Craußer. Ergebnisse präsentieren könne man aber noch nicht.

Plärrer in Augsburg: Schausteller beklagen Personalmangel

Zufrieden vom bisherigen Verlauf zeigten sich auch die Schausteller, wie Josef Diebold erklärte, Vorsitzender des schwäbischen Schaustellerverbands. Im Vergleich zu den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie sei es ein guter Plärrer, sagte er. Die Schausteller nehmen die Jahre 2018 und 2019 als Maßstab, da die Vergleichbarkeit ansonsten nur schwer gegeben ist: Während der Hochphase der Pandemie fand der Plärrer lediglich in abgespeckter Form und etwa ohne den ansonsten prägenden Bierzelt-Betrieb statt, und im Frühjahr dieses Jahres war der Andrang speziell in die Bierzelte nach zwei Jahren Pause enorm groß. Ein "Ausnahme-Plärrer" sei das gewesen, sagte Diebold nun, mit dem auch der aktuelle Herbstplärrer nicht zu vergleichen sei.

Endlich wieder ein "richtiger" Plärrer: Zahlreiche Menschen ließen sich am Freitag vom Feuerwerk auf dem Augsburger Herbstplärrer verzaubern. Video: Michael Hörmann

Wie Michael Gebler vom BRK-Kreisverband Augsburg-Stadt mitteilte, hätten die Einsatzkräfte bislang 113 Menschen versorgen müssen, zwölf von ihnen seien mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus abtransportiert worden, ein "normaler Schnitt". Auch Augsburgs Feuerwehrchef Andreas Graber sagte, es sei aus seiner Sicht "ein ganz normaler Plärrer".

Pfefferspray im Schallerzelt: Polizei ermittelt noch

Weniger normal ist hingegen ein Problem, das Schausteller und Organisatoren bislang in der Ausprägung noch nicht hatten, nämlich den Personalmangel. Zwar fällt einem dies als Besucher des Volksfestes nicht unbedingt auf, dennoch gibt es für einzelne Fahrgeschäfte und deren Betreiber offenbar enorme Schwierigkeiten, ausreichend Mitarbeiter zu gewinnen. So hätten zwei Schausteller vor dem Plärrerstart kurzfristig absagen müssen, weil sie nicht genügend Personal gefunden hätten, sagte Diebold. Zwar habe man kurzfristig Ersatz organisieren können, aber das Personalthema treffe die Branche grundsätzlich "knallhart".

Corona ist hingegen kein größeres Thema mehr beim Volksfest. Weder gibt es einschränkende Maßnahmen, etwa eine Maskenpflicht, noch sind bislang größere Infektionsausbrüche bekannt, weder beim Personal noch unter den Gästen.

Der diesjährige Herbstplärrer läuft noch bis Sonntag, 11. September. Am Freitag, 9. September, wird gegen 22 Uhr wieder das beliebte Feuerwerk zu sehen sein, das bereits am vergangenen Freitag unter Besuchern gut ankam. Am Mittwoch ist erneut Familientag mit Ermäßigungen und Sonderangeboten.