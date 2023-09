Warum Patienten in Augsburg so lange auf Arzttermine warten

Plus Laut Statistik ist Augsburg mit Ärzten gut versorgt. Doch es gibt immer mehr Klagen über lange Wartezeiten auf Termine. Der Stadtrat kritisiert die offiziellen Zahlen.

Anruf beim Orthopäden wegen Rückenschmerzen. Wann kann sich der Arzt das Problem anschauen? Auskunft in der Praxis: Der nächste freie Untersuchungstermin sei in vier Wochen zu haben. Noch länger warten Kassenpatienten oft bei anderen Fachärzten, etwa Neurologen oder Kinderärzten. Dabei gilt Augsburg als Großstadt mit einer guten ambulanten medizinischen Versorgung. Aber stimmt das wirklich?

Die Frage nach einem drohenden ärztlichen Versorgungsmangel beschäftigte diese Woche den Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Gesundheit des Stadtrats. Denn Beschwerden von Betroffenen über lange Wartezeiten auf einen Arzttermin nehmen offenbar derart zu, dass einige Stadträte Alarm schlagen. Auch bei Gesundheitsreferent Reiner Erben gehen entsprechende Mitteilungen ein. Er sagt, "wir haben bei der KVB auf Klagen von Betroffenen hingewiesen." Dort spreche man von einer "Überversorgung" in Augsburg.