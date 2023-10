Märchen am Lagerfeuer und Infos über Fledermäuse: So wird das Wochenende

Augsburgs Theater bieten am Wochenende so einiges. Und sonst? Götz Alsmann besingt die Liebe, ein Film ehrt eine Surflegende und Interessierte lernen über Fledermäuse.

Irgendwie scheint der Sommer einfach nicht mehr enden zu wollen: Schon wieder bis zu 25 Grad am Sonntag. Am Dienstag wurden sogar noch Badende an der Wertach gesichtet. Doch die Abende und Nächte sind frisch, ideales Wetter also, um ins Theater oder Konzert zu gehen. Das bietet das Wochenende vom 6. bis 8. Oktober in Augsburg.

Das ist am Wochenende kulturell in Augsburg geboten

Brechtbühne In der Brechtbühne am Gaswerk steht am Samstag die nächste Premiere des Staatstheaters Augsburg an. „Meister und Margarita“ heißt das Stück nach einem Roman von Michail Bulgakow. Beginn ist um 19.30 Uhr, anschließend ist Premierenfeier im Kühlergebäude mit DJ David Kochs , dem Sohn des Malers Christofer Kochs. Stand gestern gibt es noch zwei Karten.

Kresslesmühle Am Sonntag, 15 Uhr, spazieren „Die Augsburger Stadtmusikanten" durch die Kresslesmühle an der Barfüßerstraße. Geeignet für Kinder ab acht Jahren.

Sensemble „Novecento, die Geschichte vom Ozeanpianisten", der sich auf dem Meer so wohlfühlt, zeigt das Sensemble am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, auf der Studiobühne. Der Freitag ist ausverkauft, für Samstag noch einige Restkarten unter www.sensemble.de

Matthias Fischer erzählt im Märchenzelt von den drei kleinen Schweinchen. Foto: Matthias Fischer

Märchenzelt Auch für die ganz Kleinen steht Theater auf dem Programm. Von den „Drei kleinen Schweinchen, und der goldenen Mühle“ erzählt Matthias Fischer am Samstag um 10 Uhr im Märchenzelt an der Sommestraße. Kinder ab drei Jahren dürfen kommen. Natürlich mit Mama oder Papa, Oma oder Opa.

Parktheater Götz Alsmann singt Lieder der Liebe . Er sei dafür der Richtige, sagt er. Zu hören am Freitag, 19.30 Uhr, im Parktheater am Klausenberg. (Tickets unter parktheater-de)

Skarface , sagen die Veranstalter, sei eine der wichtigsten Ska-Bands der Welt. Zu erleben am Freitag, 20 Uhr, in der Ballonfabrik an der Austraße.

Augustanasaal Warum der „Man in Black" Johnny Cash am liebsten Gospel sang, davon erzählen am Freitag, 19 Uhr, Uwe Birnstin/Stine&Stone im Augustanasaal im Annahof.

Irish Folk vom Trio O'Carolan ist am Sonntag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle zu hören.

vom Trio ist am Sonntag, 20 Uhr, in der zu hören. Kulturlet Auch das Kulturlet an der Maxstraße wird noch bespielt. Am Samstag, 18 Uhr, servieren die Augsburger Backroom Ethics Rock.

Auch das Kulturlet an der Maxstraße wird noch bespielt. Am Samstag, 18 Uhr, servieren die Augsburger Backroom Ethics Rock. Festkonzert Ein großes Festkonzert steht am Sonntag, 19.30 Uhr, in der Basilika St. Ulrich und Afra auf dem Programm. Die Ulrichshymne und die St.Ulrich-Jubiläumsmesse, sowie das Te Deum werden gespielt - mit Solisten wie Cathrin Lange . Karten an der Abendkasse.

Barbarasaal Ein „Herbstfeuer" wird am Samstag, 19.30 Uhr, im Barbarasaal entfacht. Der Augsburger Chor Tonträger lädt zum Konzert. Der Eintritt ist frei.

Ein „Herbstfeuer“ wird am Samstag, 19.30 Uhr, im Barbarasaal entfacht. Der Augsburger Chor Tonträger lädt zum Konzert. Der Eintritt ist frei. „Mozart meets Boogie Woogie“, dafür sorgen am Samstag 19 Uhr, Pamela Rachel und Adi Meixner im Holzerbau an der Neuschwansteinstraße 23a in Hochzoll .

Das ist am Wochenende sonst noch in Augsburg geboten

Führungen Die Augsburger Stadtwerke ( SWA ) bieten Führungen an. Am Samstag Rundfahrten mit der historischen Straßenbahn. Abfahrt ist um 14.05, 15.05 und 16.05 Uhr ab Königsplatz auf dem Bahnsteig B2 , die Route führt über Oberhausen zurück zum Kö . Am Sonntag ist eine kostenlose Graffiti-Radeltour durch den Stadtwald geplant. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Kiosk der Sportanlage Süd. Nur für Fitte, geht über 20 Kilometer.

Hochzeitsmesse Für Mutige ist dagegen die Messe im Kongress am Park gedacht. Am Samstag und Sonntag heißt es bei der Hochzeitsmesse „Traut Euch!" Jeweils ab 11 Uhr.

Für Mutige ist dagegen die Messe im Kongress am Park gedacht. Am Samstag und Sonntag heißt es bei der Hochzeitsmesse „Traut Euch!“ Jeweils ab 11 Uhr. Kasperle Abenteuer Theater Auch das Kasperle Abenteuer Theater gastiert noch auf dem Festplatz Göggingen an der Pfarrer-Bogner-Straße . Kasperle & das verzauberte Einhorn heißt das Stück. Zu sehen am Donnerstag und Freitag um 16 Uhr, am Samstag und Sonntag um 14 Uhr.

Vom Aussterben bedroht: die Große Hufeisennase. Im Botanischen Garten können Interessierte am Freitag alles über diese Fledermausart erfahren. Foto: Rudolf Leitl, dpa

Botanischer Garten Im Seminarraum des Botanischen Gartens dreht sich am Freitag, 17 Uhr, alles um die große Hufeisennase. Sie ist eine der seltensten Fledermausarten in Deutschland . Darüber berichtet Förster Rudi Leitl .

Literarischer Rundgang Im Rosenpavillon im Botanischen Garten sinniert am Samstag Christa Konnertz bei einem literarischen Rundgang über „Fröstelnd geht die Zeit spazieren". Ab 14 Uhr.

Im Rosenpavillon im Botanischen Garten sinniert am Samstag Christa Konnertz bei einem literarischen Rundgang über „Fröstelnd geht die Zeit spazieren“. Ab 14 Uhr. Planetarium „Vom Jetzt bis zu Ewigkeit“ heißt das Programm mit dem Ziel Zukunft. Zu „erforschen“ am Samstag, 18 Uhr, im Planetarium in der Ludwigstraße.

Film Ein besonderer Film steht am Samstag, 17 Uhr, im Cinestar am Bahnhof auf dem Programm, „Born to Windsurf – Bjorn Dunkerbeck " von Gerald Salmina wird gezeigt.

Ein besonderer Film steht am Samstag, 17 Uhr, im Cinestar am Bahnhof auf dem Programm, „Born to Windsurf – “ von Gerald Salmina wird gezeigt. Sonderführung Eine Sonderführung im Fugger- und Welser Erlebnismuseum, Äußeres Pfaffengässchen 23, beschäftigt sich am Sonntag, 11 Uhr, mit „Sternenlicht auf Meereswogen“. (Infos unter www.fugger-und-welser-museum.de)

