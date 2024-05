Feuerwehr fängt vor VfB-Spiel Bienenschwarm im Stadion ein

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Stuttgart und München sorgt ein Bienenschwarm im Stadion für Aufregung. Die Feuerwehr muss eingreifen.

Rund zwei Stunden vor dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga hat die Feuerwehr einen größeren Bienenschwarm in der MHP-Arena eingefangen. Die Insekten hatten sich am Samstagmittag an einem Lautsprecher-Stativ direkt hinter einem der Tore niedergelassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mitarbeiter des Stadions entdeckten den Schwarm und verständigten die Feuerwehr.

Mit einer Imkerhaube geschützt habe ein als Imker ausgebildeter Feuerwehrmann die Insekten in einem Bienenkorb eingefangen. Die Feuerwehr habe sie in ein Waldgebiet fernab von bebautem Gebiet gebracht, sagte ein Sprecher. Es soll sich um mehrere Hundert Bienen gehandelt haben. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand, Zuschauer befanden sich ebenfalls noch nicht im Stadion.

(dpa)