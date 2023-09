Freiburg in Frankfurt: Schafft der SC die Trendwende?

0:5 in Stuttgart, 2:4 gegen Borussia Dortmund - in der Fußball-Bundesliga lief es für den SC Freiburg zuletzt überhaupt nicht wie gewünscht. Hilft das Erfolgserlebnis von der Europa League?

Der SC Freiburg will den Schwung vom gelungenen Auftakt in der Europa League mitnehmen und in der Fußball-Bundesliga ein weiteres Negativerlebnis vermeiden. Nach den Niederlagen in Stuttgart und gegen Dortmund sind die Schützlinge von Trainer Christian Streich heute bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Drei Bundesliga-Niederlagen in Serie kassierten die Badener zuletzt im November 2021. Am Donnerstag holte sich der Sport-Club mit dem 3:2 bei Olympiakos Piräus in Griechenland frisches Selbstbewusstsein. Frankfurt siegte in der Conference League 2:1 gegen den schottischen Außenseiter FC Aberdeen.

(dpa)