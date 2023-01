Tabellenplatz zwei? Für Freiburgs Streich uninteressant

Christian Streich bleibt sich treu.

Der aktuell starke zweite Tabellenplatz des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga interessiert den Trainer des Sport-Clubs nach eigener Aussage überhaupt nicht. "Das ist kein Erfolg", sagte Streich (57) am Samstag kurz vor der Partie beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) im Sky-Interview. "Das interessiert doch nicht. Am Ende, wenn wir Zehnter oder Zwölfter sind, heißt es, schau mal, wie Freiburg abgestürzt ist. Das interessiert uns nicht."

Im August war Streich zum Trainer des Jahres gewählt worden, der Coach betont immer wieder, dass die Erfolge seines Vereins auf Teamarbeit beruhen. "Ich bin vollständig abhängig von allen meinen Leuten um mich herum", sagte Streich.

(dpa)