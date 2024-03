Weitere VfB-Profis auf Länderspiel-Reise

Es sind nicht nur die vier VfB-Profis, die von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen wurden, in den kommenden Tagen unterwegs. Die Schwaben stellen insgesamt neun Nationalspieler ab.

Neben dem deutschen Quartett Waldemar Anton, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt und Chris Führich gehen fünf weitere Profis des VfB Stuttgart auf Länderspielreise. Hiroki Ito ( Japan), Woo-yeong Jeong (Südkorea) und Mahmoud Dahoud (Syrien) sind bei Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2026 dabei, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte. Enzo Millot wurde für Testspiele von Frankreichs U23 und Leonidas Stergiou für die U21-EM-Qualifikation der Schweiz nominiert.

Die deutsche Fußball-Nationalelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt am 23. März in Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande an. Anton, Undav und Mittelstädt sind zum ersten Mal berufen worden.

Die Bundesliga pausiert am kommenden Wochenende. Ostersonntag (31. März) empfängt der VfB dann den 1. FC Heidenheim.

(dpa)