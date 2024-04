Adler Mannheim holen Esposito von Augsburg

Mit Angreifer Esposito haben die Adler Mannheim ihren ersten Neuzugang vermeldet. Der US-Amerikaner kommt aus Augsburg und hat prominente Familienmitglieder.

Die Adler Mannheim haben Luke Esposito vom Hauptrunden-Letzten Augsburger Panther für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 30 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie der Club am Donnerstag mitteilte. In der abgelaufenen Saison erzielte der Neffe der beiden Eishockey-Größen Paul und Mark Messier in 52 Partien zehn Tore für die Augsburger. 24 Treffer bereitete er vor.

"Er bringt Führungsqualitäten, einen starken Charakter und Wettkampfgeist mit. Sein Spiel hat Biss und Struktur. Außerdem besitzt er die Fähigkeit, Punkte zu machen. Luke wird uns im Wandlungsprozess unseres Clubs helfen", sagte Trainer und Sportmanager Dallas Eakins, dessen Zukunft weiter offen ist. Erst kürzlich gaben die Mannheimer die Abgänge zahlreicher Leistungsträger wie Korbinian Holzer, Denis Reul und David Wolf bekannt. Mit Esposito steht nun der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest.

(dpa)