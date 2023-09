Auto fährt in Lkw: Ein Toter bei Unfall auf A7

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Aalen im Ostalbkreis ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 bei Aalen im Ostalbkreis ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 80-Jährige einen Lkw überholt und war beim Wiedereinfädeln auf die rechte Spur vermutlich nahezu ungebremst auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dabei verkeilte sich das Auto des Mannes unter dem Laster. Der Fahrer des Lastwagens habe den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkt und das Auto noch mehrere hundert Meter weitergeschleift, hieß es weiter. Die Beifahrerin des Getöteten wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autobahn war zunächst in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

(dpa)