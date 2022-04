Frank Elstner hat zu seinem 80. nur einen Wunsch

Zum 80.

Geburtstag wünscht sich Fernsehmoderator Frank Elstner ein Ende des russischen Angriffskriegs. "So schnell wie möglich Frieden in der Ukraine", das sei sein einziger Wunsch, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Meinung nach sollten alle persönlichen Wünsche in dieser Zeit hintanstehen.

Er verfolge aufmerksam das Geschehen in der Ukraine, sagte der Showmaster. "Das macht mich schlaflos."

TV-Urgestein Elstner hat am Dienstag (19.4.) Geburtstag. Ob er zu Hause in Baden-Baden oder woanders feiert, verriet er nicht. Jedenfalls im kleinen Kreis mit Frau, Kindern und Enkeln. "Diesen Tag widme ich ganz meiner Familie." Die habe viel zu oft auf ihn verzichten müssen.

