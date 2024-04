Fahrradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter Mann ist in Unterschneidheim (Ostalbkreis) mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann sei am Samstagnachmittag in einer leichten Senke in den Grünstreifen geraten und habe dabei die Kontrolle über das Rad verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

(dpa)