Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm wird eröffnet

Am Sonntag geht die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm mit dem neuen Fahrplan in Betrieb - bereits zwei Tage vorher soll sie offiziell übergeben werden.

Im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dem Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, soll die rund 60 Kilometer lange Strecke am Freitagvormittag eröffnet werden.

Während die rund vier Milliarden Euro teure Neubaustrecke fertig ist, lässt Stuttgart 21 auf sich warten. Deshalb könne der Bau zwischen Wendlingen und Ulm seine Vorteile in Summe erst ab 2025 mit der geplanten Fertigstellung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs ausspielen, teilten Bahn und Land mit. Auf mehreren Verbindungen wird sich aber bereits von Sonntag an die Fahrzeit verkürzen. Außerdem fahren zwischen Ulm und Wendlingen künftig stündlich Regionalzüge mit Tempo 200. In beide Richtungen fährt außerdem einmal pro Stunde ein ICE über die Neubaustrecke. Mit ihr gibt es laut Bahn ein verbessertes Tagesangebot zwischen Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten.

Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm umfasst neben der Neubaustrecke samt der 85 Meter hohen Filstalbrücke auch den Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt und die unterirdische Anbindung an den Flughafen. Das Projekt kostet insgesamt mehr als neun Milliarden Euro.

(dpa)