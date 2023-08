Wann es sich lohnt, Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid einzulegen

Viele sorgen sich vor einer stark gestiegenen Grundsteuer. Wann die Sorge begründet ist, wie der Einspruch funktioniert und was auf Trödlerinnen und Trödler wartet.

Wegen der Grundsteuerreform arbeiten die Finanzämter seit Monaten am Limit. Schätzungsweise 32 Millionen Grundsteuererklärungen sind bis heute bei den Finanzämtern eingereicht, etwa 60 Prozent davon bereits bearbeitet, wie Florian Köbler berichtet, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft in Berlin. Zugleich ist eine riesige Veto-Welle angelaufen, immer mehr Immobilieneigentümer stemmen sich gegen die neue Grundsteuer, die 2025 greifen soll. Gegen gut jeden vierten Bescheid werde aktuell Einspruch eingelegt, sagt Köbler. In den Amtsstuben stapelten sich knapp 4,9 Millionen Einsprüche. Täglich werden es mehr. "Die Lage ist krass", betont der Gewerkschaftschef. Viele Eigentümer befürchten, dass die neue Abgabe künftig um ein Vielfaches höher ausfallen wird als bisher, vor allem, wenn es nach dem Bundesmodell geht. Was der Einspruch bringt und wie man die Sache angeht.

Warum sind so viele Eigentümer wegen der neuen Grundsteuer besorgt?

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 eine Reform der Grundsteuer in Deutschland erzwungen. Die jährliche Abgabe muss neu berechnet werden, sie wird dann in der Regel sieben Jahre lang gelten. Wie hoch die Grundsteuer künftig für Eigentümer und Mieter ausfallen wird, kann momentan noch niemand genau sagen. Das hängt nicht zuletzt auch von der Kommune ab, in der die Immobilie steht – und von deren Hebesätzen. Der endgültige Bescheid der Kommunen, wie stark sie ab 2025 zur Kasse bitten, kommt erst in der zweiten Hälfte 2024. Doch schon heute geht die Furcht vor starker Verteuerung um. Denn: Der Boom der vergangenen Jahre führte zu massiven Wertsteigerungen von Immobilien und Grund. Dazu kommt: Die Gemeinden brauchen Geld. "Dass es teurer wird, ist zu erwarten", sagt Timo Gansel, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht aus Berlin. "Es wird mit Sicherheit teurer", ist Hans-Joachim Beck überzeugt, Leiter der Steuerabteilung des Immobilienverbandes IVD.

Wer muss bei der Grundsteuer bangen?

Zu massiver Verteuerung sowie Ungerechtigkeit kann die Reform nach Berechnungen von Fachanwalt Gansel, Mitbegründer des Grundsteuer-Portals LAMA, vor allem in drei Punkten führen:

1. Wenn der Bodenrichtwert maßgeblich zählt und ein krasses Missverhältnis zwischen Gebäudewert und Grundstückswert entstanden ist. Beispiel: In einer sehr teuren Villengegend Berlins stehen auch Wohnblöcke aus den 50er-Jahren mit Sozialwohnungen, inmitten eines parkähnlichen Grundstücks. Weil der Bodenrichtwert für das ganze Viertel jetzt bei 3600 Euro pro Quadratmeter liegt und das Grundstück jetzt etwa sechsmal so viel wert ist wie die Wohnblöcke, wird auch die Grundsteuer für die Mieter der Sozialwohnungen teurer.

2. Wenn Eigentümer die Wohnfläche in ihrer Steuererklärung falsch, nämlich viel zu hoch angegeben haben. Beispiel: Besitzer eines Einfamilienhauses mit Spitzdach, Dachschrägen und großer Terrasse haben die Quadratmeter aus den Bauunterlagen ungeprüft in die Steuererklärung übertragen. Tatsächlich zählt der Spitzboden gar nicht zur Wohnfläche, die Terrasse nur zu 25 Prozent und im Dachgeschoss dürfen Schrägen teilweise von der Wohnfläche abgezogen werden.

3. Wenn ein Eigentümer sein Haus modernisierte, es aber falsch als "kernsaniert" deklarierte. Beispiel: Ein Reihenhaus aus den 30er-Jahren wurde 2018 auf Vordermann gebracht. Der Besitzer gab in der Steuererklärung irrtümlicherweise eine Kernsanierung an. Diese liegt aber nur dann vor, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind: neues Dach, neue Fassade inklusive Dämmung, neue Fenster, Türen und Fußböden, neuer Innenausbau, neue Heizungsanlage sowie neue Sanitär- und Elektroinstallationen. Ist das nicht alles komplett erneuert, liegt keine Kernsanierung vor. Der Fehler dürfte zu einer über 133 Prozent höheren Grundsteuer und damit zu einem Aufpreis von etwa 450 Euro führen, nennt LAMA ein Beispiel.

Wie kann man gegen den Grundsteuerbescheid Einspruch einlegen?

Wer sich bei seiner Grundsteuererklärung vertan oder Sorgen um deutlich gestiegene Bodenrichtwerte hat, die beim Bundesmodell maßgeblich sind, sollte in jedem Fall Einspruch einlegen – und zwar gleich gegen den ersten Bescheid des Finanzamts, empfiehlt Experte Beck. Damit sichert man sich die Gelegenheit zur Korrektur. Experten erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht die Reform in einigen Jahren in zentralen Punkten korrigieren dürfte. Wer davon profitieren will, muss allerdings gegen den ersten Grundsteuer-bescheid des Finanzamts vorgehen, der im Briefkasten liegt. Für den Einspruch bleibt nur ein Monat Zeit, wie Anwalt Gansel betont. Die Frist beginnt drei Tage nach dem Datum auf dem Bescheid zu laufen. Fällt dieser Tag auf Samstag, Sonntag oder einen Feiertag, tickt die Uhr ab dem nächsten Werktag. Das Veto sollte am besten mit verfassungsrechtlichen Bedenken begründet werden, rät Beck. Es sichert Zeit, der Einspruch bleibt dann unbearbeitet liegen. Musterbriefe gibt es unter anderem bei finanztip.de. Ein Einspruch geht kostenfrei.

Was, wenn ich mit der Grundsteuererklärung zu spät dran bin?

Wer den ersten Bescheid schon vor längerer Zeit bekam und ihn ungeprüft zu den Akten legte, hat schlicht Pech. Er ist dann längst bestandskräftig, Einspruch einlegen geht nicht mehr. "Ist die Monatsfrist vorbei, ist das Zeitfenster zu", betont Beck. Eine Änderung kann dann nur noch über eine sogenannte fehlerbeseitigende Wertfortschreibung erkämpft werden, wie Gansel erläutert. Das kann für den Steuerbürger aufwendig und kostspielig sein. "Ein dorniger Weg", winkt Beck ab. Gegen den endgültigen Bescheid der Kommune, wie viel Grundsteuer ab 2025 tatsächlich fällig ist, ist nichts mehr auszurichten. Wichtig für alle, die ihre Grundsteuererklärung immer noch nicht abgegeben haben: Zum Jahresende ist bei den Finanzämtern Schluss mit lustig. Trödler und Verweigerer werden dann geschätzt und bekommen entsprechende Grundsteuerbescheide zugestellt, wie Köbler betont.