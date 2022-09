Jung und schon Hausbesitzer – kann das klappen?

Plus Wer unter 30 ist, wohnt meist zur Miete. Ein teures Eigenheim klingt für viele junge Menschen utopisch. Dominik hat es dennoch gewagt. Hier erzählt der 29-Jährige von seinem Hausbau.

Es ist Mitte September, als Dominik auf die Wiese blickt, wo schon bald sein eigenes Haus stehen soll. Das Wetter in der Region Ulm ist an diesem Tag schlecht. Der Regen vermiest dem 29-jährigen Ingenieur aber nicht die Stimmung. Denn während viele seiner Altersgenossen sich damit beschäftigen, wo die nächste Urlaubsreise hingehen soll oder wie viel das neue Outfit kosten wird, macht Dominik etwas Ungewöhnliches für sein Alter: er baut ein Haus.