Soziale Vermieterin in München: Der Fluch des Erbes

So schreibt jemand, der weder etwas geerbt noch etwas zu vererben hat. Hier will die Mutter ihre Tochter eine Vermögensanlage hinterlassen, damit sie eine gesicherte Existenz hat. Wenn aber Erbschaftssteuer in Ermangelung sachgerechte Freibeträge (diese stammen aus dem Jahr 2004 und wurden nicht verändert) nur noch den Weg für Immobilienhaie frei macht, dann ist dies nicht sachgerecht. Gerade vor kurzem hat die Stadt Augsburg eine Immobilie geerbt, die sie zur Deckung von Schulden wahrscheinlich meistbietend verkaufen muss. Das Interesse des Staates oder einer Kommune ist gerade nicht der Erhalt von Immobilien ( sehe die ehemaligen Immobilien der neuen Heimat). Nur wenn sich Eigentum in Privathänden befindet und nicht an Investoren verscherbelt wird, die im übrigen nicht einmal Grunderwerbsteuer bezahlen müssen, kann es langfristig verantwortungsvolle Eigentümer geben, die auch sozial verträglich denken. Dass jemand, der nichts hat, auf die die ein bisschen etwas haben, neidisch sind ist in der Sache nicht zuträglich. Und der Wille des Erblasserssollte nicht daran scheitern, dass der Erbe eine Immobilie veräußern muss, Weil er sich die Immobilie nicht leisten kann. Dies kann auch schon bei kleineren Immobilien passieren. Und Neid und immer nach dem Staat rufen ist kontraproduktiv: der Staat hat von Eigentümer- und Unternehmedenken keine Ahnung…..

