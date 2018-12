17.12.2018

88-Jährige darf nicht mit Degen fliegen Bayern

Ein Degen im Gehstock - das sieht man auch in einer Sicherheitskontrolle am Flughafen nicht alle Tage.

Eine 88-jährige Norwegerin hatte einen Degen in ihrem Gehstock versteckt - und wollte so von München nach Oslo fliegen. Das durfte sie nur ohne die Gehhilfe.

Eine alte Dame ist mit einem Degen an der Sicherheitskontrolle des Münchner Flughafens gescheitert. Wie die zuständige Polizeiinspektion am Montag mitteilte, hatte die 88-jährige Norwegerin die Waffe in ihrem Gehstock versteckt. Als die Kontrolleure diesen in Deutschland verbotenen, sogenannten Stockdegen am Sonntag entdeckten, schalteten sie die Polizei ein. Die Behörden ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Frau. Sie konnte ihren Heimflug nach Oslo trotzdem antreten - allerdings ohne ihre ganz spezielle Gehilfe. (dpa/lby)

