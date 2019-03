vor 17 Min.

Autofahrer wird unter Mistanhänger begraben und stirbt

Ein Autofahrer ist in Memmingen auf tragische Weise umgekommen. Ein mit Mist beladener Anhänger kippte auf das Auto des 55-Jährigen, der den Unfall nicht überlebte.

Ein 55-Jähriger ist in Memmingen auf tragische Weise umgekommen. Der Mann wartete nach ersten Erkenntnissen der Polizei in seinem Auto an einer Ampel an der Donaustraße, als ein junger Traktorfahrer auf diese einbiegen wollte. Dessen mit mehreren Tonnen Mist beladener Anhänger kippte dabei um und landete genau auf dem Auto des 55-Jährigen, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Offenbar war der Traktorfahrer zu schnell unterwegs.

Der 55-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt, zwei weitere Autos wurden durch den umgestürzten Anhänger und den Mist beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 50.000 Euro. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam. (AZ)

