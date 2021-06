Bayreuth

12:57 Uhr

Ungewöhnliche Suche: Polizei fahndet mit Plakat nach Mörder in Bayreuth

Plus Der Fall eines getöteten Bayreuther Studenten ist ungelöst. Die Polizei fahndet nach dem Täter nun mit einem ungewöhnlichen Plakat. Auch in Schwaben gibt es ungeklärte Mordfälle.

Von Josef Karg

In Bayreuth greift die Kriminalpolizei bei der Suche nach einem mutmaßlichen Mörder zu ungewöhnlichen Mitteln: An einem Fahrradweg in Bayreuth hat sie ein riesiges Plakat aufhängen lassen. Darauf ist ein Foto eines jungen Mannes zu sehen, dazu sieht man in großen Buchenstaben die Frage formuliert: „Wer hat mich hier ermordet?“

