08:45 Uhr

Betrunkener Autofahrer fährt auf Felge weiter

Ein Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab, sein Auto wird schwer beschädigt. Trotzdem fährt der Betrunkene weiter in die Stadtmitte.

Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall mehrere Kilometer auf der Felge seines Wagens weitergefahren. Beamte bemerkten in der Nacht zum Sonntag in Freising ein stark beschädigtes Auto, der 43 Jahre alte Fahrer war noch beim Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Betrunkene fährt mit dem beschädigten Auto in die Stadtmitte

Wie sich später herausstellte, war der stark alkoholisierte Mann bei der Autobahnausfahrt der A92 bei Freising von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten, geriet auf einen Grünstreifen und kam im Anschluss zurück auf die Straße. Schließlich fuhr er auf der Felge bis in die Stadtmitte von Freising.

An seinem Auto entstand ein Frontschaden und eine Seitenscheibe war gebrochen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen